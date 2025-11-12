Haberler

Burdur'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Bucak ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve tır çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 07 BBL 725 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolunda Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin önündeki kavşakta S.S. yönetimindeki 15 EC 061 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan D.A, F.A. ile H.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
