Burdur'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Burdur'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır.

BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Antalya- Isparta kara yolunun Ağlasun yakınlarındaki Kazak Tüneli mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 07 CJJ 403 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 CDN 405 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Antalya- Isparta yolunda trafikte aksamalar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
