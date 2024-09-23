Burdur'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı, Köy Elektriksiz Kaldı

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen direk nedeniyle bir köy kısa süre elektriksiz kaldı.

Ankara- Burdur kara yolunun Gökçebağ köyünde yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bekir Y. yönetimindeki 07 BPB 964 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ahşap elektrik direğine çarparak bir evin bahçesine girdi. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada kopan elektrik telleri nedeniyle Gökçebağ köyünün bir kısmına elektrik verilemedi. Ekiplerin çalışmasının ardından bir süre sonra köye elektrik verilebildi.