Burdur'da Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.