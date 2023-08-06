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Burdur'da Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Burdur'un Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

O.A. (26) idaresindeki 07 AVK 287 plakalı otomobil, Altınyayla-Fethiye kara yolunun Üçmeşe mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan M.Y. (26) ve A.M'nin (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki 3 yaralı da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Altınyayla Jandarma Burdur Güncel Haberler

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