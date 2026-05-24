Burdur'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu kavşağı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Muharrem Z. idaresindeki 07 CJN 760 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hale Pak