Haberler

Değiştirilmek istenen akü alev aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da bir oto kurtarıcının aküsü değiştirilirken meydana gelen kısa devre sonucu alevler yükseldi. Panik içerisinde kaçmaya çalışan iki kişi hafif yaralandı.

BURDUR'da oto kurtarıcının değiştirilmek istenen aküsü bir anda alev aldı. Bu sırada değişim için akünün başında bulunan 3 kişiden 2'sinin elinde yanıklar oluştu. Olay anı kameraya yansıdı.

Merkez Küçük Sanayi Sitesi 2'nci sokakta 3 kişi bir oto kurtarıcının aküsünü değiştirmek çalışmaya başladı. Bu sırada akünün kısa devre yapmasıyla bir anda alev yükseldi. Panikle geri kaçmaya çalışan 3 kişiden 2'sinin ellerinde hafif yanıklar oluştu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aküden alevlerin çıkması ve çalışmayı yapan 3 kişinin ise panikle kaçmaya çalışması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

