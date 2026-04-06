Değiştirilmek istenen akü alev aldı

BURDUR'da oto kurtarıcının değiştirilmek istenen aküsü bir anda alev aldı. Bu sırada değişim için akünün başında bulunan 3 kişiden 2'sinin elinde yanıklar oluştu. Olay anı kameraya yansıdı.

Merkez Küçük Sanayi Sitesi 2'nci sokakta 3 kişi bir oto kurtarıcının aküsünü değiştirmek çalışmaya başladı. Bu sırada akünün kısa devre yapmasıyla bir anda alev yükseldi. Panikle geri kaçmaya çalışan 3 kişiden 2'sinin ellerinde hafif yanıklar oluştu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aküden alevlerin çıkması ve çalışmayı yapan 3 kişinin ise panikle kaçmaya çalışması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı