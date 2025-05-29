Burdur'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Burdur'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı
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Burdur'da, yaz aylarında artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yalnızca yetkili makam izniyle giriş yapılabilecek.

Burdur'da, olası yangınları önlemek amacıyla 1 Haziran-1 Kasım'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yazın hava sıcaklıklarının artması ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin yükseldiği ifade edildi.

Ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artması sonucu kasten ya da kusurlu davranışlarla orman yangınlarının çıkabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırları dahilindeki ormanlık ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, milli servetimiz olan ormanları korumak için zorunlu olmuştur. Burdur İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararlarıyla, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, 1 Haziran-1 Kasım 2025'te ormanlık alanlara girişler sadece yetkili makam izniyle mümkündür. Orman parkları, tabiat parkları ve günübirlik kontrollü alanlar dışındaki ormanlık alanlara, görevliler, izinli arıcılar ve çobanlar dışında girişler yasaklanmıştır."

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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