Haberler

Burdur'da orman yangını tatbikatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURDUR Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sezon hazırlıkları kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

BURDUR Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sezon hazırlıkları kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Burdur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın sezonu öncesi hazırlıklar kapsamında Şeker Plajı'nda tatbikat yapıldı. Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, yangın sezonu öncesinde tüm ekiplerin hazır hale getirildiğini belirterek, "Her türlü yangına karşı ekiplerimizin hazırlıklı olması için eğitim ve tatbikat çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Burdur'da toplam 425 bin 645 hektar orman bulunuyor. Bu alanların 100 bin 438 hektarı birinci derece, 325 bin 207 hektarı ise ikinci derece yangına hassas bölgelerden oluşuyor. Orman yangınlarına müdahale kapsamında 29 arazöz, 5 su ikmal aracı, 29 öncü araç, 10 iş makinesi ve 508 personel görev yapıyor. Ayrıca il genelinde yangınlara müdahale için 91 su kaynağı (göl, gölet, baraj ve havuz) bulunuyor" dedi.

2025 yılında Burdur'da ormanlarda 15 yangın meydana geldiğini 1130 hektar alan zarar gördüğünü belirten Karataş, "Burdur Valiliği kararıyla, 1 Haziran – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında ormanlara girişler izne tabi olacak. Belirlenen mesire alanları ve kontrollü piknik alanları dışında ormanlara giriş yasaklanırken, bu alanlar dışında ateş yakmak, kamp yapmak ve izinsiz etkinlik düzenlemek de yasak kapsamında yer alıyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Eylem Tok 'Aile ile anlaştık' dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi

Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, babadan jet hızında yanıt geldi
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası