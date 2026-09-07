Burdur'da orman yangını
KONTROL ALTINDABurdur'un Bucak ilçesinde, saat 10.30 sıralarında, yetişmiş kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINDA
Burdur'un Bucak ilçesinde, saat 10.30 sıralarında, yetişmiş kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangında yaklaşık 4,5 hektar yetişmiş kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı