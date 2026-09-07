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Burdur'da orman yangını

Burdur'da orman yangını
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KONTROL ALTINDABurdur'un Bucak ilçesinde, saat 10.30 sıralarında, yetişmiş kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

Burdur'un Bucak ilçesinde, saat 10.30 sıralarında, yetişmiş kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangında yaklaşık 4,5 hektar yetişmiş kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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