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Burdur Bucak'ta orman yangını: Ekipler seferber oldu

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Burdur'un Bucak ilçesinde saat 10.30'da Kızılseki Yoncaağaç mevkiinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi; 2 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz ve 112 personel ile yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BURDUR'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bucak'a bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiindeki orman alanında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ilk etapta 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile birlikte 112 personel ve 5 jandarma asayiş timi katıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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