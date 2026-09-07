Burdur Bucak'ta orman yangını: Ekipler seferber oldu

BURDUR'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bucak'a bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiindeki orman alanında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ilk etapta 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile birlikte 112 personel ve 5 jandarma asayiş timi katıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı