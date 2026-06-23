Haberler

Burdur'da ney dinletisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Halk Eğitim Merkezi'nde ney kursuna katılan kursiyerler, düzenlenen dinletide performanslarını sergiledi. Müdür Kayacıoğlu, kursiyerlerle gurur duyduğunu belirtti.

BURDUR Halk Eğitim Merkezi'nde 'Ney Dinletisi' adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Burdur Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ney kursuna katılan kursiyerlerin 'Ney Dinletisi' adlı etkinliği konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurs veren müzik öğretmeni Mehmet Özer, geçen yıl eylül ayında başlayan kursta 300 saat eğitim uygulandığını anlattı. Kursiyerler ney dinletisinde performanslarını sergiledi. Dinleti sonunda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu, "Kursiyerlerimizi görünce etkilendim, gurur duydum. Bu enstrüman özel bir enstrüman ve çok az sayıda icracısı var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine raylı sistem kurmuşlar

Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine kurmuşlar
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Bomba hamle! Okan Buruk Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Bomba hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
17 yıllık kayıp dosyası töre cinayeti çıktı! Çiftin kemikleri mağarada bulundu

17 yıllık sır çözüldü! Kayıp çiftin kemikleri mağarada bulundu
Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unutan anneden pes dedirten hareketler
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Trump fena kızdı! Netanyahu'nun 'sınırsız' yetkisini elinden aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! Küplere binen Trump elindeki yetkiyi aldı