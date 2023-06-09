Burdur'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyündeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Burak Avcı'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında hasar alan ev kullanılamaz hale geldi.