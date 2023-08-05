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Burdur'da Müstakil Ahşap Evde Yangın Çıktı

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Burdur'un Altınyayla ilçesindeki müstakil ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gülpınar Mahallesi'ndeki İbrahim Eryavuz'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinin yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki müstakil ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülpınar Mahallesi'ndeki İbrahim Eryavuz'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Altınyayla, Gölhisar, Çavdır belediyeleri ile Altınyayla ve Gölhisar orman işletme müdürlükleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahşap evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinin yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Ünal - Güncel

Altınyayla İtfaiye Burdur Güncel Haberler

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