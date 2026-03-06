Haberler

Motosikletiyle kaza yapan Goncagül öldü

Güncelleme:
Gölhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara (22), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Goncagül Kara (22), hayatını kaybetti.

Kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül Kara'nın kullandığı 42 AAR 33 plakalı motosiklet ile M.E. yönetimindeki 07 BRE 815 plakalı kamyonet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, bugün Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde toprağa verilecek.

KAZA ANI KAMERADA

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Goncagül Kara'nın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta bekleyen kamyonetin yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, yolun karşısına geçmek üzere olduğu sırada ise motosikletin kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

