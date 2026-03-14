Ciple çarpışan motosikletli yaralandı
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü İshak V. yaralandı. Kaza, Adliye Caddesi'nde bir cip ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza, dün Adliye Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Enes D., yönetimindeki 07 TG 321 plakalı ciple İshak V. idaresindeki 15 ABD 170 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye, cip sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı