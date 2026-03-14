Burdur'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Burdur'da, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde olan 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu Isparta'da bulundukları anlaşılan şüpheliler E.E. ve M.S, bu kentte yakalanıp Burdur'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.