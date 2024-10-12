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Burdur'da Motorsiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Burdur'da Motorsiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Serkan Hükümdaroğlu ile beraberindeki Dilek Doğan yaralandı. Olay, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Serkan Hükümdaroğlu ile beraberindeki Dilek Doğan yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Sagalassos Antik Kenti'ne giden Serkan Hükümdaroğlu'nun kullandığı 07 FLT 83 plakalı motosikletiyle Fatih Ayyıldız yönetimindeki 15 AY 686 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsüyle beraberindeki Dilek Doğan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Sadun KILIÇ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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