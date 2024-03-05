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Burdur'da Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Ağaç Devrildi, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Yaralandı

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Burdur'da seçim çalışması yapan Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Ersan ve beraberindeki partililer, seçim çalışması yaptıkları sırada, Çatalpınar mevkisinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Belediye başkan adayı ve oğlu Mehmet Taha Ersan ağacın altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağacın altından çıkarılan baba ile oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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