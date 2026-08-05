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Park Tartışması Kanlı Bitti: Baba ve Oğul Yaralı, Şüpheli Tutuklandı

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Burdur'da komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı, şüpheli ise tutuklandı.

Burdur'da komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı, şüpheli ise tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde komşular arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B, yanında taşıdığı bıçakla komşusu R.Ö. ile oğlu B.Ö'yü yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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