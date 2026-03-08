Haberler

Burdur'da kaza: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURDUR'da Çevik Kuvvet ekip minibüsünün aynasının çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

BURDUR'da Çevik Kuvvet ekip minibüsünün aynasının çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Afyonkarahisar Karayolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. E.Y. yönetimindeki Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait ekip minibüsünün aynası, aynı yöne seyretmekte olan 15 DE 172 plakalı motosiklet sürücüsü M.K.'a (58) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü M.K., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

Kendisine sitem eden Morgül'den özür diledi! Bir de teklifi var