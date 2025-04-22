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Burdur'da Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Burdur'da Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Burdur'da iki otomobilin kafa kafya çarpışması sonucu 68 yaşındaki sürücü Ünal Demir hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası yangın söndürüldü, jandarma inceleme başlattı.

BURDUR'da iki otomobilin kafa kafya çarpıştığı kazada sürücülerden Ünal Demir (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Burdur-Yazıköy Karayolu'nda meydana geldi. Ramazan C. yönetimindeki 15 HC 393 plakalı otomobil ile Ünal Demir idaresindeki 15 DN 688 plakalı otomobil kafa kafya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Ünal Demir, Ramazan C. ile beraberindeki eşi Makbule C., oğlu Hakkı C. ve kızı Defne C. sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kaza sonrası otomobillerde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Sürücülerden Ünal Demir, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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