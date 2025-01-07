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Burdur'da kanalizasyon çalışmasında insan kemikleri bulundu

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Burdur'da yapılan kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu. Olay yerine polis ve antropologlar sevk edilerek kemikler incelenmek üzere alındı.

Burdur Öğretmenevi bahçesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, geçen pazar günü yapılan kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında insan kemiklerine rastlanması üzerine, bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin etrafını şeritle çevirdi. Polis ve savcının incelemelerine katılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyeleri, dün öğretmenevi bahçesine gelip, alanda çalışma yaptı. Akademisyenlerin çıkardığı kemikler, incelenmek üzere MAKÜ Antropoloji Laboratuvarı'na götürüldü.

KEMİKLERİN 6 YA DA 7 KİŞİYE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Akademisyenlerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kemiklerin çıkarıldığı alanın üzeri Burdur Müze Müdürlüğü'nün onayıyla toprakla kapatıldı. Diğer yandan ilk gün olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulunan kemik parçalarının da MAKÜ'ye teslim edileceği belirtildi. 6 veya 7 kişiye ait olduğu tahmin edilen kemikler, laboratuvarda, ileriki günlerde temizlenip incelendikten sonra, akademisyenlerin hazırlayacağı rapor ilgili kurumlara iletilecek.

Burdur'da kanalizasyon çalışmasında insan kemikleri bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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