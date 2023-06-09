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Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi öldü, 2'si ağır 5 yaralı

Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi öldü, 2'si ağır 5 yaralı

Güncel Haberler

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Burdur'da katliam gibi kaza meydana geldi. Burdur- Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde 16 AAN 582 otomobil sürücüsü kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek 15 AAK 125 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Karamanlı Burdur 3. Sayfa Güncel Haberler

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