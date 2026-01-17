Burdur'da 2 ayrı kaza: 2 yaralı
Burdur'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında, birinin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki İ.E.K. ve otomobille çarpışan 21 yaşındaki Ali Ö. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
BURDUR'da meydana gelen 2 ayrı kazada, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan İ.E.K. (17) ile otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ö. (21) yaralandı.
Armağan ilci Mahallesi Şirinevler Kavşağı'nda İ.E.K.'nin kullandığı 15 ADA 079 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Konak Mahallesi Uğur Sokakta'ki kazada ise Mustafa Y. (42) yönetimindeki 15 AEK 065 plakalı otomobille, Ali Ö. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü Ali Ö., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR