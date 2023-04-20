Burdur'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdullah Erman'ın kullandığı 07 E 1227 plakalı otomobil ile Murat Mermer yönetimindeki 20 NC 748 plakalı araç, Tefenni-Korkuteli kara yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Dilaver Acar ve Mehmet Ali Acar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.