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Burdur'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Burdur'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdullah Erman'ın kullandığı 07 E 1227 plakalı otomobil ile Murat Mermer yönetimindeki 20 NC 748 plakalı araç, Tefenni-Korkuteli kara yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Dilaver Acar ve Mehmet Ali Acar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsa Mumcu - Güncel

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