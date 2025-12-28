Hurda yüklü TIR devrildi; 1 yaralı

BURDUR'da hurda yüklü TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Burdur- Afyonkarahisar Karayolu Gökçebağ Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 CFT 91 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsünün hafif yaralandığı kazada yol kenarında bulunan kullanılmayan bir ahır da zarar gördü.