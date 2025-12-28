Haberler

Hurda yüklü TIR devrildi; 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da hurda yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza, Burdur-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana geldi.

BURDUR'da hurda yüklü TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Burdur- Afyonkarahisar Karayolu Gökçebağ Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 CFT 91 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsünün hafif yaralandığı kazada yol kenarında bulunan kullanılmayan bir ahır da zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal

İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Canlı yayında çok konuşulacak iddia: En geç ocak ayında...