Helikopterli trafik denetim

Güncelleme:
Burdur'da gerçekleştirilen helikopterli trafik denetiminde 125 araç kontrol edildi ve bir sürücüye para cezası kesildi.

BURDUR'da helikopterle yapılan trafik denetiminde 125 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 1 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüzlük ile suiistimallerin, kural ihlallerinin en aza indirilmesi, kazaların önlenmesi amacıyla trafik denetimleri artırıldı. Geçen pazartesi günü ekipler il genelinde helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 125 araç ve sürücüsü kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 1 araca-sürücüye para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
