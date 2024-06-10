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15 yaşındaki kız çocuğuna skandal hareket! Tuvalette gizlice fotoğrafını çekerken yakalandı

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Burdur Devlet Hastanesi'nde idrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğu, kapı altından birinin fotoğrafını çektiğini fark etti. Fotoğrafı çekip fark edildiğini anlayınca kaçan kişi güvenlik kamerasıyla tespit edilerek yakalandı.

Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlının hastane personeli olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜSÜNÜN ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Hastanenin Acil Servisi'ne gelen 15 yaşındaki kız çocuğu B.Ş. idrar tahlili vermek için tuvalete gitti. Kabine girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti.

OLAYI HASTANE POLİSİNE ANLATTI

B.Ş. toparlanıp kapıyı açana kadar zanlı, tuvaletten çıkıp kaçtı. Kız çocuğu bunun üzerine durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.

SAPIK HASTANE PERSONELİ ÇIKTI

Şikayet üzerine başlatılan incelemede hastanenin güvenlik kameralarından bu kişinin hastanede görevli olan 25 yaşındaki su tesisatı personeli H.Y. olduğu tespit edildi.

25 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Devlet Hastanesi İdrar Tahlili Burdur Suç Hukuk Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hakkı Murat:

boyle durumlar artmaya basladi artik bu islere bi cozum bulmak lazim hapse atmakla malesef isler çozulmuyor

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Ubeydullah Kılınçaslan:

Ben balkona çıkıp sigara içmeye vakit bulamıyorum millet nelerle uğraşıyor aga walla

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