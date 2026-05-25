Burdur'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Burdur'da hafif ticari aracın 20 metrelik uçurumdan dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şerafettin Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Karakent-Kavacık köy yolunda 20 metrelik uçurumdan dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile Zühre Ö. ve Büşra Dilara Ö. itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hale Pak