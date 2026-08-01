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Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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BURDUR (AA) Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

BURDUR (AA) Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ramazan A. idaresindeki 32 ABY 128 plakalı hafif ticari araç Değirmenler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Halil T. (22) yönetimindeki 15 ADC 269 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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