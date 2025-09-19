Burdur'da Gaziler Günü Programı Düzenlendi

BURDUR'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Baro Başkanı Meltem Özdemir, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gaziler Günü dolayısıyla Müze Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na Vali Bilgihan, Garnizon Komutanı Çelebi, Belediye Başkanı Ercengiz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Okyar tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar konuşma yaptı. Şiir okunmasının ardından tören sona erdi. Protokol üyeleri Gaziler Derneği'ni de ziyaret etti. Daha sonra şehit yakınları ve gaziler onuruna öğretmenevinde öğle yemeği düzenlendi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,