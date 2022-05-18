Burdur'da fenalaşan 16 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

Burdur'da fenalaşan 16 yaşındaki çocuk öldü
AA - Murat Çoban - Güncel
Burdur'un Karamanlı ilçesinde fenalaşan yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde fenalaşan yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Manca köyü Deliktaş mevkisindeki bir tarlada sulama borularını taşıyan Suriyeli Abdürrahim El Muhammed (16) aniden rahatsızlandı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
AA / Murat Çoban - Güncel