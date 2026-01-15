Çeltikçi'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cami Mahallesi Ova Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında evin çatısında hasar oluştu, 3 oda ise kullanılmaz hale geldi.