Burdur'da ev yangınını itfaiye söndürdü, iki oda hasar gördü

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Burdur'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Necatibey Mahallesi Düzlük Caddesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin iki odasında hasar oluştu.

Kaynak: AA