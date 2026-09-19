Burdur'da ev yangınını itfaiye söndürdü, iki oda hasar gördü

Burdur'da ev yangınını itfaiye söndürdü, iki oda hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur'un Necatibey Mahallesi Düzlük Caddesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; itfaiyenin söndürdüğü yangında evin iki odasında hasar oluştu.
Burdur'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Necatibey Mahallesi Düzlük Caddesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin iki odasında hasar oluştu.
Kaynak: AA