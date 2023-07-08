Burdur'da elektrik tellerinden çıkan yangında 800 dekar ekili alan kül oldu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların tarım arazisine sıçramasıyla çıkan yangından 800 dekar ekili arazi yanarak kül oldu.

Yangın, saat 17: 00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel Köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Üzümlübel'de büyük bir alanda bulunan ekili arazide elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlarda traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin olay yerine gelerek yaptığı müdahale ve vatandaşların traktörler ile verdiği büyük uğraşlar sonucunda söndürülen yangında, 800 dekarlık ekili alanın yanarak kül olduğu öğrenildi.