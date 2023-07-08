Üye Girişi
Haberler

Burdur'da elektrik tellerinden çıkan yangında 800 dekar ekili alan kül oldu

Güncel Haberler

Burdur'un Bucak ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların tarım arazisine sıçramasıyla çıkan yangından 800 dekar ekili arazi yanarak kül oldu.

Burdur'da elektrik tellerinden çıkan yangında 800 dekar ekili alan kül oldu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların tarım arazisine sıçramasıyla çıkan yangından 800 dekar ekili arazi yanarak kül oldu.

Yangın, saat 17: 00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel Köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Üzümlübel'de büyük bir alanda bulunan ekili arazide elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlarda traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin olay yerine gelerek yaptığı müdahale ve vatandaşların traktörler ile verdiği büyük uğraşlar sonucunda söndürülen yangında, 800 dekarlık ekili alanın yanarak kül olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kağan Onaran - Güncel

Burdur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title