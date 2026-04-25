Burdur'da Düğün Günü Acı Olay: Elektrik Akımına Kapılan Genç Çift Hayatını Kaybetti
Burdur'un Çavdır ilçesinde, dün kına gecesi yapılan ve bugün evlenecekleri öğrenilen Fatih Özaslan (34) ile Ayşegül Maral (20), sabah saatlerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Saç kurutma makinesi nedeniyle oluşan akıma kapılan Maral'ı kurtarmak isteyen Özaslan da yaşamını yitirdi.
Küçükalan köyünde dün kına geceleri yapılan Fatih Özaslan (34), sabah saatlerinde kuaföre götürmek için Ayşegül Maral'ın (20) kaldığı eve gitti.
Bu sırada saçlarını kurutmak isteyen Maral elektrik akımına kapıldı. Maral'ı kurtarmaya çalışan Özaslan da akıma kapıldı.
Genç çiftten haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde Maral ve Özaslan'ı hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolün ardından hastaneye kaldırılan Maral ve Özaslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.