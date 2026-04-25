Burdur'da Düğün Günü Acı Olay: Elektrik Akımına Kapılan Genç Çift Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Burdur'un Çavdır ilçesinde, dün kına gecesi yapılan ve bugün evlenecekleri öğrenilen Fatih Özaslan (34) ile Ayşegül Maral (20), sabah saatlerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Saç kurutma makinesi nedeniyle oluşan akıma kapılan Maral'ı kurtarmak isteyen Özaslan da yaşamını yitirdi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde, dün akşam kına geceleri yapılan ve bugün düğünleri olacağı öğrenilen genç çift, evde elektrik akımına kapılmaları sonucu hayatını kaybetti.

Küçükalan köyünde dün kına geceleri yapılan Fatih Özaslan (34), sabah saatlerinde kuaföre götürmek için Ayşegül Maral'ın (20) kaldığı eve gitti.

Bu sırada saçlarını kurutmak isteyen Maral elektrik akımına kapıldı. Maral'ı kurtarmaya çalışan Özaslan da akıma kapıldı.

Genç çiftten haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde Maral ve Özaslan'ı hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolün ardından hastaneye kaldırılan Maral ve Özaslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hale Pak
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk