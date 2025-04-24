Burdur'da Çoban Kardeşlerin Yargılanmasına Devam Edildi

Burdur'da çobanlık yapan ağabeylerini öldürdükleri iddiasıyla 1'i tutuklu 3 kardeşin yargılanmasına devam edildi.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet K. (36), tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ile Ferhat K. (27), yakınları ve avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanıklar Ahmet K'nin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kardeşi kasten öldürme" suçundan tutukluluk halinin devamına, Doğan K. ve Ferhat K'nin ise beraatini talep etti.

Söz verilen sanık Ahmet K. pişman olduğunu belirterek, "Sonucu ne olursa olsun, o benim abimdi, yapmamalıydım." dedi.

Ahmet K'nin avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini, müvekkilinin bu suçu kendisine karşı sürekli hale gelen cinsel saldırıdan kurtulmak için yaptığını, bu yüzden meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Avukat, mahkeme heyeti aksi kanaatteyse haksız tahrik hükümlerinin en üst hadden uygulanması talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K. ise mütalaaya katıldıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, Ahmet K'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K'nin hakkında adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkeze bağlı Halıcılar köyünde 22 Şubat 2024'te köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan K. (44) kulübesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuş, babası Ahmet K. ile kardeşleri Ahmet K, Ferhat K. ve Doğan K. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kardeşlerden Ahmet K. tutuklanmış, baba ve diğer iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmiş, maktul baba Ahmet K. hakkında ise olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.