Burdur'da çıkan anız yangını söndürüldü

Burdur'un Tefenni ilçesinde biçilmiş bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 110 dönüm alan ile saman balyaları zarar gördü.