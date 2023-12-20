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Burdur'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

20 Aralık 2023 21:42 Güncelleme: 21:44 Abone Ol

Burdur'un Altınyayla ve Tefenni ilçelerinde gerçekleşen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili olarak 4 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi ve çalınan hayvanlarla birlikte şüphelileri yakaladı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.