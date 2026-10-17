Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Burdur'da bariyere çarparak devrilen otomobilde sürücü öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da bariyere çarparak devrilen otomobilde sürücü öldü, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücünün cesedi incelemelerin ardından morga götürüldü.

Burdur'da otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Süleyman K. (49) idaresindeki 43 AAY 003 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Süleyman K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Fatma S, Zeynep S, Rabia K. ve Emel K. ise ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman K'nin cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak

Futbolda tarihi yenilik! İlk testler yapıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi