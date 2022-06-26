Burdur'da balçıklaşan alanda mahsur kalan 96 koyun kurtarıldı Burdur'un Karamanlı ilçesinde şiddetli yağışın ardından balçıklaşan alanda mahsur kalan 100 koyundan 96'sı kurtarıldı, 4'ü telef oldu. Burdur'un Karamanlı ilçesinde şiddetli yağışın ardından balçıklaşan alanda mahsur kalan 100 koyundan 96'sı kurtarıldı, 4'ü telef oldu. Bölgede dün etkili olan yoğun sağanakla yüksek kesimlerden gelen sel suları Karataş Gölü'ne doldu. Bu sırada gölün suyunun çekildiği Bahçeözü mevkisinde koyunlarını otlatan Orhan Arıkan'ın 100 koyunu, selin etkisiyle balçıklaşan alanda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla alandan çıkan Arıkan, köylülerden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Arıkan, köy sakinlerinin de yardımıyla 50 koyununu kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, paletli araç ve halatlarla 46 koyunu balçıklı alandan çıkardı. Hayvanlardan 4'nün telef olduğu belirlendi. AA / Murat Çoban - Güncel Karamanlı Karataş Burdur Güncel Haberler

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