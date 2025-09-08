Burdur'da Av Tüfeğiyle Cinayet Davasında Duruşma Devam Ediyor

Burdur'un Bucak ilçesinde halasının oğlunu av tüfeğiyle öldüren, 2 kişiyi yaralayan tutuklu sanık ile eşinin yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu yargılanan sanıklar Onur A. ve Şerife A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Şerife A, tahliyesini istedi.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada, öldürülen Beytullah Soylu'nun annesi Sevim Soylu, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Onur A. ile Şerife A'nın tutukluluk halinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T'nin adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anne Soylu, duruşma sonrası gazetecilere, "Ben oğlumun sesiyim. Nefesimin sonuna kadar çocuğumun arkasındayım. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum." dedi.

Olay

Beytullah Soylu idaresindeki 15 ACV 879 plakalı otomobile 23 Eylül 2024'te Yunus Emre Mahallesi'nde av tüfeğiyle ateş açılmış, göğsünden yaralanan Soylu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Beytullah Soylu'nun halasının oğlu Onur A. suç aleti tüfekle saklandığı evde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Daha sonra Onur A'nın eşi Şerife A. ile Beytullah T. ve Erkan A. da gözaltına alınmıştı. Onur A. ve eşi tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A'nın Beytullah Soylu'yu "kasten öldürme" suçundan müebbet, Bekir Ö. ve Özcan S'yi "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.