Burdur'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Burdur'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden olurken, çatıda mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Burdur'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çatıda mahsur kalan 1 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.