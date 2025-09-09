Burdur'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Burdur'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çatıda mahsur kalan 1 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.