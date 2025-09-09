Haberler

Burdur'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Burdur'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden olurken, çatıda mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çatıda mahsur kalan 1 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
