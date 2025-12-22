Tartıştığı arkadaşını darbetti

BURDUR'da G.A. (16) alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı U.G.'yi (19) darbetti.

Dün saat 20.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi yakınlarında G.A. ile arkadaşı U.G. alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A., U.G.'yi darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan U.G. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis G.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.