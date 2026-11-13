Burdur'da akraba iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kadın yaralandı, 2 gözaltına alındı

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Burdur'da akraba olan iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kadın yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Burdur merkez Karasenir Mahallesi 26005 sokaktaki çocuk parkında akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kadın bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili M.A. (40) ve G.A. (44) gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı