Burdur'da Eşini Telefonla Ulaşamayan Kadın Evde Ölü Bulundu
Burdur'da hastanede tedavi gören eşinin aramaları üzerine komşuları tarafından evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Ayşe Kılıç'ın cenazesi morga kaldırıldı.
BURDUR'da hastanede tedavi gören eşinin telefonla arayıp ulaşamadığı Ayşe Kılıç (74) evde ölü bulundu.
Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Kılıç, eşine telefonla ulaşamayınca komşularını arayarak Karasenir Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki evi kontrol etmelerini istedi. Eve giden komşular kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler Ayşe Kılıç'ın cansız bedenini buldu. Ayşe Kılıç'ın cenazesi morga götürüldü.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,