Burdur'da 535 firma denetlendi

Güncelleme:
Burdur'da, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 535 firma kontrol edilerek 10.753 ürün incelendi. Fiyat etiketi düzenlemeleri ve gereksiz fiyat artışlarına karşı 50 firmaya toplamda 675.410 lira ceza kesildi.

Burdur'da 535 firma denetlenerek 10 bin 753 ürün kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, tüketici haklarının korunması, piyasa düzeninin sağlanması, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere erişiminin desteklenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.

Denetimlerde, fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu, etiket-kasa fiyat uyumu ile gerekçesiz fiyat artışlarına yönelik kontroller yapılıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında 535 firma denetlenerek, 10 bin 753 ürün kontrol eldildi.

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 50 firmaya, 170 ürün üzerinden toplam 675 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, ramazan ayı boyunca piyasa dengesini olumsuz etkileyen, tüketiciyi yanıltan ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Hale Pak
