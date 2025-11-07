Burdur'da 45 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Nurşen Çelik'ten 30 gündür haber alınamayınca, yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1 kişi evinde ölü bulundu.
Çeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan Nurşen Çelik'ten (45) yaklaşık 30 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
