Binanın çatısı yandı

Güncelleme:
Burdur merkez Konak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

BURDUR'da 4 katlı binanın çatısı tamamen yandı.

Burdur merkez Konak Mahallesi Adliye Caddesi'nde bulunan 4 katlı apart dairelerin bulunduğu binanın çatısında saat 04.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, elektrik, doğal gaz ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar polis tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık mücadelesiyle yangın yanındaki binaların çatısına sıçramadan söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Binanın çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

