Burdur'da 100 Dönüm Tarım Arazisi ve Saman Balyaları Yangında Küle Döndü

Burdur'da 100 dönümün üzerinde biçilmiş tarım arazisi ve saman balyaları küle döndü.

BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi yanarak küle döndü.

Yangın Çavdır Tefenni karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarında bulunan tarım arazisinde henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle ve otların kuru olması nedeniyle yangın bir anda büyüdü. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Karamanlı, Tefenni ve Çavdır ilçelerinden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan arazi yangınında 100 dönümün üzerinde biçilmiş tarım arazisi ve arazi içerisinde bulunan saman balyaları yanarak kül oldu.